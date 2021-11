A partir du 12 novembre, les habitants et habitantes de Jette pourront se rendre, gratuitement et sans rendez-vous, dans le nouveau centre de vaccination Mercier qui sera installé dans le bâtiment de la gare.

La campagne de vaccination se poursuit en Région de Bruxelles-Capitale. Les personnes de plus de 65 ans sont actuellement invitées pour leur troisième dose de vaccin contre le covid-19, mais il y a encore aussi des habitants et habitantes qui veulent effectuer leur premier vaccin. La commune de Jette a donc décidé d’ouvrir un centre de vaccination au cœur de Jette pour permettre à tous les Jettois et toutes les Jettoises de se faire vacciner près de chez eux et de chez elles.

Centre de vaccination Mercier

A partir du 12 novembre

Du jeudi au dimanche, de 13h à 19h

Dans le bâtiment de la gare de Jette

Place Cardinal Mercier

Sans rendez-vous et gratuit

Rappelons que deux autres antennes de vaccination sont ouvertes à la SNCB, à la gare de Bruxelles Centrale et à celle de Bruxelles Midi (ouverts de 8h30 à 19h30, du lundi au vendredi, et le samedi à Centrale de 10h à 19h30).