Jusqu’au 19 juin, vous pourrez arpenter la foire d’Anderlecht, place de la Vaillance. Mais les riverains, eux, ont bien failli ne plus arpenter leur propre quartier. "Depuis lundi, c’est fermé !" Benmrah Halina, conseillère communale MR, est également infirmière libérale. Son dispensaire est situé rue Saint-Guidon, mais avec l’installation de la foire, le prolongement de la rue d’Aumale par le parking sur la place de la Vaillance, qui permet d’entrer dans la rue Saint-Guidon, était fermé. Ajoutez à cela les travaux rue Wayez et il vous est impossible de rejoindre Saint-Guidon avant la rue Jean Morjau. Et comme Saint-Guidon est à sens unique, les habitants côté place de la Vaillance n’avaient plus accès à chez-eux en voiture.

"Mes patients ne peuvent plus venir au dispensaire. Et imaginez en cas de malaise ou d’infarctus, comment les secours pourraient arriver ?" s’inquiète la conseillère. Et elle n’est pas la seule touchée par cette fermeture. Les camions ne pouvant plus passer, le Delhaize Saint-Guidon ne pouvait plus se réapprovisionner.

Un couac de mobilité mal anticipé : "Nous avions pourtant eu des réunions de travail", explique l’échevin à la Mobilité Susanne Müller Hubsch (Groen). "Mercredi, j’ai commencé à recevoir les plaintes. Nous avons fait les ajustements nécessaires." Les terrasses en face du parking ont été sécurisées et le prolongement de la rue d’Aumale rouvert. On peut donc à nouveau rejoindre la rue Saint-Guidon en longeant les attractions qui sont sur le parking. Et pour ceux qui comptent en profiter, la foire ouvre aujourd’hui.