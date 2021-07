Plusieurs élus bruxellois étaient présents pour l'occasion, de même que le bourgmestre d'Anderlecht qui s'est jeté à l'eau.

La piscine mesure 17 mètres de long sur 7 mètres de large. Elle est ouverte tous les jours de 13h à 19h.

Les nageurs doivent réserver leurs billets à l'avance sur le site internet de la piscine pour un créneau horaire de 45 minutes. Il y a 8 créneaux horaires chaque jour.

"C'est le premier projet d'une longue série", a expliqué le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron. "On travaille à la création d'un étang de baignade au Neerpede, aussi à Anderlecht, sans doute à l'horizon 2024. La Ville de Bruxelles travaille aussi à des projets... Au fil des années, il y aura de plus en plus de lieux de baignade à Bruxelles".

Pascal Smet, secrétaire d'État bruxellois chargé de l'Urbanisme, se réjouit de voir se concrétiser l'idée d'une piscine à ciel ouvert, qu'il porte depuis une quinzaine d'années. "Il est temps maintenant de regarder vers l'avenir. A la suite de cette construction temporaire, il faut arriver à une piscine à ciel ouvert permanente à Bruxelles. Dans ce sens-là, le gouvernement bruxellois a déjà pris une décision de principe pour les Abattoirs. Une étude de faisabilité est en cours".