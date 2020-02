A partir de ce lundi 10 février jusqu’au dimanche 8 mars 2020 la commune d’Ixelles lance un appel à candidatures pour attribuer huit ateliers d’artistes. Les artistes sélectionné·e·s disposeront d’un espace pour une durée de deux ans maximum, avec la possibilité d’organiser des expositions. Un programme d’accompagnement incluant des rencontres avec les différent(e)s actrices et acteurs du monde culturel, des conférences, des échanges avec des artistes plus expérimenté(e)s ou encore des workshops sera concocté à leur attention. "Ixelles est une commune qui accueille historiquement énormément d’artistes de toute disciplines et de toutes origines. Le rôle de la commune est d’amplifier et de faciliter toutes ces expressions artistiques", estime le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo).

"Faute de pouvoir louer des espaces de travail à des prix abordables, il arrive trop souvent que nos jeunes talents quittent Ixelles, voire abandonnent leur carrière", expliquent les échevins de la culture Els Gossé et Ken Ndiaye (Ecolo). Dès l’automne 2020, huit ateliers et une salle d’exposition dédiée à l’art contemporain ouvriront leurs portes à des artistes plasticien(ne)s émergent(e)s, leur offrant la possibilité de développer librement leur pratique au cœur de Bruxelles. A terme, une vingtaine de lieux constitueront un véritable réseau accessible à de nombreux artistes.

Au-delà de ce soutien, les ateliers et la salle d’exposition auront également pour but de renforcer les liens avec les habitant(e)s des différents quartiers d’Ixelles et des communes avoisinantes.