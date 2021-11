Les habitants du nord de Bruxelles victimes d'une longue panne de courant le 19 novembre dernier seront indemnisés. Enfin, pas tous : seulement celles et ceux dont la coupure de courant a duré plus de six heures. Sibelga l'a annoncé sur son site web voici quelques jours.

Pour mémoire, dans la soirée du vendredi 19 novembre, un défaut sur un câble haute tension a malheureusement privé d'électricité une partie de Bruxelles.

"Dans le cas concret concrèt de la panne du 19/11 qui a impacté les communes de Koekelberg, Ganshoren, Berchem-Saint-Agathe et Laeken, et conformément à l’article 32 bis de l’ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, tout client ayant fait face à une coupure de plus de 6 heures, aura droit à une indemnisation. La coupure de courant a impacté certains quartiers des communes de Koekelberg, Ganshoren, Berchem-Saint-Agathe, Jette et Laeken", assure Sibelga.

Pour bénéficier du remboursement, vous devez remplir ce formulaire. Infos sur www.sibelga.be. Le montant de l'indemnisation est de 115 euros.

Voici les rues ayant été privé d'électricité pendant plus de six heures d'affilée :