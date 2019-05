Un cadastre des toitures de la commune a été réalisé par des étudiants pour prendre connaissance de l’ensemble de ses ressources.

La commune d’Ixelles compte plus de 110 000m² de toitures. Ce potentiel gigantesque peut accueillir différentes fonctions, pourtant conflictuelles. Panneaux solaires, terrasses ou potager urbain, il faut choisir !

Pour départager ces fonctions, les étudiants de dernière année du Master en Gestion de l’Environnement ont identifié, parmi tous ces toits, plus de 5 hectares (51.000m²) de surface de toits exploitables, soit l’équivalent de 7 terrains de football.

Sur les 400 toitures de la commune, ils en ont retenu 286 pour lesquelles ils proposent une destination privilégiée établie à partir des matériaux de composition du toit, du degré d’inclinaison, de l’orientation, de l’accès, de la surface et de la date de la dernière rénovation. Pour chacun des 286 toits, les installations de panneaux photovoltaïques, de toiture végétalisée et de récupération d’eau de pluie sont comparées.

Résultats ? 161 toitures présentent un excellent potentiel pour l’installation de panneaux photovoltaïques, 50 toitures sont jugées idéales pour accueillir une végétalisation et 60 pour récupérer l’eau de pluie. Ces conseils d’installation doivent encore être augmentés de l’étude de portance du bâtiment et de la planification des rénovations.

Pour obtenir ces résultats, ils ont réalisé une base de données dynamique que la commune peut actualiser, développer et compléter. Un outil qui permet de guider les investissements.

"La question de l’affectation des toitures n’est pas anecdotique. En effet, dans une ville de plus en plus dense, les espaces urbains disponibles sont l’objet de nombreuses attentions. Dans ce cadre, les toits de bâtiments deviennent des ressources pour des potagers urbains, des terrasses, des éléments végétalisés permettant l’absorption des eaux de pluie, de la production d’eau chaude sanitaire ou encore d’électricité. La commune d’Ixelles dispose d’un patrimoine immobilier conséquent et de nombreuses toitures aux potentialités importantes. Un cadastre des toitures de la commune a été réalisé pour prendre connaissance de l’ensemble de ses ressources", précise Romain De Reusme (PS), échevin des Travaux Publics.

En 2018-2019, pour la deuxième année consécutive, les étudiants de dernière année de Master en Gestion de l’Environnement de l’ULB (IGEAT) ont réalisé des projets environnementaux concrets commandités et co-construits avec des acteurs de terrain. Le projet de collaboration a été approuvé par le collège ixellois en septembre 2018, un compte-rendu sera présenté au nouveau collège mis en place depuis les dernières élections.