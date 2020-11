Les chiffres sont à la baisse mais nos fêtes de fin d'année risquent malgré tout d'être perturbées. Pas de grands événements ou de larges réunions familiales, mais l'esprit de Noël n'est pas perdu pour autant. Deux Bruxellois, Nicolas et Mathieu ont décidé d'apporter une note joyeuse à ce contexte quelque peu morose. "On s'est sentis isolés lors des annonces de fermeture des commerces et de l'horeca puis celle du confinement. C'était contrariant mais on ne voulait pas se laisser abattre."

Avec beaucoup d'humour, ils lancent ainsi Papa Joël sur Instagram et sur Facebook. Le concept est simple : vous vendre et vous livrer des sapins 100% belges, issus des provinces de Namur et du Luxembourg. "Ce sont des sapins Nordmann qui ne perdent pas leurs épines et ne piquent pas. Il y en a de quatre tailles différentes, de 1,25 m à 2,25 m." Le prix, entre 59 et 89 euros, comprend la livraison à domicile et le croix de soutien du sapin.

En un clic, via la page Facebook ou Instagram, vous êtes projetés dans un conversation Whatsapp (+32 490 19 57 10) avec Papa Noël, le cousin du père Noël avec qui vous pouvez discuter et commander votre sapin.

“Nous avons créé Papa Joël pour amener un peu de fun et d’humour dans cette période sombre. On s’est amusé à lui créer un univers et à raconter sa vie sur les réseaux sociaux, qui sont finalement les seuls outils qui nous connectent tous les uns aux autres aujourd’hui. On est ravis du succès ! On a souvent des gens qui nous répondent en disant qu’on les a fait rire, c’est ce qu’on voulait”, confie Nicolas Van Rymenant.

Vous pouvez commander votre sapin dès aujourd'hui. Il vous sera livré à la date de votre choix, entre le 30 novembre et le 22 décembre.