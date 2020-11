Le parc sportif du bas du plateau du Heysel se concrétise. Mercredi, Benoît Hellings, (Ecolo) échevin du sport à la Ville de Bruxelles a présenté le projet du nouveau parc sportif aux futurs riverains de ce parc dans le bas du Heysel. Le parc sportif, qui s’intègre dans le projet Néo, prendra place en bas du plateau du Heysel et remplacera à terme les bâtiments de l’Union belge et du comité olympique. Le bâtiment des archers (tir à l’arc), lui, sera rénové et sera rejoint par le comité olympique qui va donc déménager.

Pour mémoire, le parc sportif comprend un terrain de hockey plus un demi terrain d’échauffement, un terrain de football et rugby et une piste d’athlétisme. Si les équipements sportifs sont destinés aux clubs, 60 % du parc sera accessible à tout le monde. Deux établissements horeca sont également prévus.

La Ville de Bruxelles a obtenu un permis pour le parc sportif en février. Elle souhaite le modifier et a décidé de consulter les riverains et futurs riverains pour entendre leurs remarques et idées sur ce projet. "Nous avons invité les comités de quartier via Facebook, indique Benoît Hellings. Nous avons également envoyé des prospectus dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier du Heysel. 75 personnes se sont inscrites et une soixantaine de personnes se sont connectées.

"J’ai présenté le projet, explique l'échevin Ecolo. Les personnes ont pu poser leurs questions puis nous avons réparti les gens en trois groupes de plus petit nombre. Les habitants ont demandé par exemple à échanger la place du skate park avec celle de l’aire de jeux. Ils ont également manifesté leur besoin de sécurité dans cet endroit".