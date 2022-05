Une évacuation d’eau de pluie a retardé tout le chantier d'aménagement du parc Pierre Paulus, situé entre la rue de l'Hôtel des Monnaies et la rue de Parme à Saint-Gilles. En refaisant la dalle à côté du boulodrome, le prestataire est tombé sur un os, ou plutôt des trous. Beaucoup de trous. “Une canalisation d’eau de pluie passait sous la dalle, elle était défectueuse et fuyait depuis sûrement des années, explique Willem Stevens (Vooruit), échevin en charge des contrats de quartier. Ce n'était pas prévu, il a fallu analyser toute la surface pour voir s'il n’y en avait pas ailleurs et rebouché."

La réouverture annoncée et affichée pour le 4 juin est donc repoussée. “Mais nous connaissons l'intérêt d’avoir un espace vert surtout pendant l’été. Pendant les congés du bâtiment (du 1er au 31 juillet), une partie de la pelouse située en haut du parc sera libérée par le chantier pour être rendue aux visiteurs. Avant et après ces dates, seul le passage dans le parc sera autorisé comme c’est le cas aujourd’hui.



À terme, le parc sera accessible au PMR grâce à un système de rampe. Aujourd'hui le cimentage de la coque des étangs est terminé, la plaine de jeux devrait bientôt être installée, mais elle ne sera pas dans la partie accessible de juillet. Le mur entre la partie haute et la partie basse est en rénovation. Le boulodrome est stabilisé et l’ouverture dans son mur vers le parc a été réalisée. Trois pistes de pétanque seront installées en extérieur et une petite terrasse horeca s’installera à côté. L'échevin espère une fin des travaux au plus tard pour la fin d’année.