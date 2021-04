L'année dernière, en plain premier déconfinement, la visite avait été annulée. Cette année, comme le veut la tradition, les serres royales de Laeken seront ouvertes au public du 13 mai au 6 juin.

En raison des mesures sanitaires, la visite des Serres a dû être réaménagée et se déroule tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

La visite débute par une promenade dans les jardins du Domaine royal. Ainsi, le visiteur pourra tout d’abord admirer de loin la merveilleuse architecture des serres. La promenade permet également aux visiteurs de découvrir des éléments architecturaux qui ornent les jardins, tels que les ruines d’un temple au bord d’un des étangs, la roseraie en arc de cercle et l’atelier de la Reine Elisabeth. Ensuite, les visiteurs sont invités à découvrir l’intérieur des plus grandes Serres : la Serre de l’Embarcadère, la Serre du Congo avec ses plantes subtropicales, le Jardin d’hiver en forme de coupole avec, entre autres, des palmiers et des fougères arborescentes, et l’Orangerie dans laquelle les orangers, les lauriers et les camélias hivernent.

La visite complète est d’environ 2 kilomètres et dure au moins une heure. Exceptionnellement, en raison des mesures sanitaires, les autres serres ne sont pas accessibles cette année. Nous ne pouvons y garantir la distance recommandée entre les visiteurs.

Autre nouveauté cette année : les visiteurs sont invités à réserver leur visite des Serres royales à l’avance sur www.koninklijke-serres-royales.be. En effet, seul un nombre limité de visiteurs peut être admis. Il n’y a pas de possibilité de réserver sur place.