Parcs, jardins et bois régionaux bruxellois fermés en raison de rafales de vents

En raison des rafales de vents annoncées, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois ainsi que les parkings de la forêt de Soignes ne seront pas accessibles au public à partir de ce samedi 22h00 jusque dimanche 17h00, annonce Bruxelles Environnement dans un communiqué. "Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Inspection, nettoyage et sécurisation auront lieu dès la fin de l'alerte", précise Bruxelles Environnement.