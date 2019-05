L'occasion de rencontrer les archéologues et d'être au plus près des vestiges archéologiques.

Ce dimanche 19 mai 2019, Urban.brussels organise une journée Chantier ouvert sur le site archéologique de l’ancien Parking 58. Depuis la fin du mois de février 2019, les fouilles archéologiques révèlent peu à peu l’histoire la plus ancienne de Bruxelles. Car il est question de la rivière qui traversait autrefois la ville : la Senne, l’aménagement de ses berges, la vie et les activités qui y étaient associées. Le passage de la rivière a été observé partout sur ce vaste chantier de quelque 6000 m², entre les rues de l’Évêque, des Halles, de la Vierge Noire et du Marché aux Poulets. Vu l’ampleur de ce chantier, le département du patrimoine archéologique s’est assuré de la collaboration des Musées royaux d’Art et d’Histoire, de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, de l’ULB-CReA-Patrimoine, de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et de l’asbl Recherches et Prospections archéologiques.

Cette journée sera l'occasion unique de rencontrer les archéologues et d’être au plus près des vestiges archéologiques, tel le quai du 14e-15e siècle avec ses fondations en bois, les couches de la Senne du 15e siècle, une coupe à travers la Senne d’il y a plus de 10.000 ans, la meule du 10e siècle et d’autres objets archéologiques. Concrètement, les archéologues vous donnent rendez-vous de 10h à 17h, rue Marché-aux-Poulets. Des visites guidées en continu vous seront proposées. Le port de chaussures adéquates est recommandé.