La gestion du parking payant via l’agence régionale de stationnement a généré près de 24 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, ressort-il des chiffres provisoires fournis par parking.brussels. C’est le double par rapport à 2016. (23 939 437 contre 12 14 957). Entre ces deux périodes, quatre communes ont délégué la gestion de leur parking payant à l’instance régionale : Forest, Anderlecht, Evere et Jette.

Ixelles, qui vient elle aussi de rejoindre le giron régional, a généré un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros en 2018. Depuis la prise en main par parking.brussels, les droits constatés pour les 2e et 3e trimestres de l’an passé atteignaient 4,25 millions d’euros en redevances et 1,24 million d’euros via les horodateurs.

À l’heure actuelle, onze communes ont confié la gestion de leur parking payant à l’agence régionale en charge du stationnement. Ce qui correspond à 109 723 places, soit 56 % du parc total de places de parking payantes en surface sur l’ensemble du territoire régional.

Ce montant est théorique. Car il prend en compte les créances, dont une grande partie ne sera jamais récupérée. En moyenne, 35 % des redevances forfaitaires (25 euros pour 4 h 30 si on n’a pas payé via l’horodateur) ne sont jamais perçues car non payées par les usagers. Les procédures de recouvrement prennent du temps, jusqu’à deux ans, sans garantie de résultat car une grande partie de ces sommes ne sont jamais récupérées. Premiers mauvais payeurs ? Les détenteurs de plaques d’immatriculation étrangère.

En 2018, Anderlecht affichait une recette de 2 691 549,70 €, Molenbeek-Saint-Jean de 1 052 437,53 €, Berchem-Sainte-Agathe 122 437,9 €, Evere 294 638,68 €, Ganshoren 210 390,37 € Forest 498 223,77 €, Jette 421 641,15 €, etc. À ces sommes, il convient de déduire 15 %, soit la rétribution reversée à parking.brussels.