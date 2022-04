La gare d’Uccle Calvoet a son parking officiel d’une petite cinquantaine de places. Mais le long des voies, derrière le bâtiment de l’ancienne gare qui a brûlé en 2021, on trouve un espace assez imposant en partie asphaltée. Ici, plusieurs véhicules sont stationnés, certains derrière un grillage d’autres non. La parcelle grillagée de la zone, en rouge ci dessous, est réservée aux employés d’Orpea (société gestionnaire de maisons de repos) et non aux voyageurs, ce que déplore le conseiller d’opposition Emmanuel De Bock (Défi). Le reste de la zone, en bleu, où stationnent occasionnellement des riverains, appartient à la SNCB, pour le moment.

© Open Permis

Le couac : aucun de ces emplacements de stationnement n’existe officiellement. Il n’y a ni permis d’environnement pour le parking d’Orpea ni pour celui sur les terrains de la SNCB. Cette procédure est pourtant obligatoire pour tout parking de plus de 10 emplacements.

La société de chemin de fer nous explique qu’aucun droit de passage n’existe non plus que ce soit avec Orpea ou des riverains. De son côté, la commune affirme être au courant de la situation. “Il n’y a pas de permis d’environnement actuellement : avec l’arrivée [du projet] de la rue du Wagon, Bruxelles Environnement et le service communal avaient décidé de ne pas intervenir.” Une position de l’autruche que Bruxelles Environnement ne confirme pas. L’administration régionale se contente d’affirmer qu’aucune procédure n’est en cours au service des inspections.

© DR.

“On ne mettra pas d’amende si des personnes viennent se garer ici.”

En attendant, l’échevine à l’Environnement, Maëlle De Brouwer (Ecolo) parle de “tolérance”. “On ne mettra pas d’amende si des personnes viennent se garer ici.” Un bon spot stationnement à retenir mais qui ne sera pas là indéfiniment.

Le projet rue du Wagon sur les rails

La Stib a pour but de prolonger la rue de Wagon (aujourd’hui en cul-de-sac) pour créer un nouvel axe entre Uccle Calvoet et la rue de Stalle. Cette nouvelle voirie serait réservée à la mobilité active et uniquement aux bus 41 et 74. Le premier serait prolongé jusqu’au Homborch et le second jusqu’à la gare : le tout sans encombrer la chaussée d’Alsemberg.

© Stib

Prolonger la rue du Wagon signifie traverser les terrains occupés par les parkings en question. La commission de concertation a rendu un avis favorable mais conditionné en 2021. La Stib est donc en train de revoir ses plans pour s’adapter aux indications de la commission. C’est dans l’attente de ce projet que la commune tolère le flou sur les parkings.

Nous apprenons par la Stib que des terrains de la SNCB sont d’ailleurs en train d’être vendus à Orpea. La SNCB refuse de confirmer le nom de l’acquéreur mais assure qu’une vente est bien sur le point de se conclure. Orpea ne souhaite pas communiquer. La Stib assure être déjà en discussion avec Opéra : “leur projet [dont nous n’avons pas la teneur] prend déjà en compte la future rue du Wagon”. Sur le cadastre, on constate que le parking d’Orpea débordait de sa parcelle. Ce rachat pourrait donc être une officialisation du parking d’Orpea.