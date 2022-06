La deuxième commission délibérative du parlement francophone bruxellois consacrée à la formation en alternance commencera ses travaux vendredi.

Les citoyennes et citoyens tirés au sort et les parlementaires se réuniront à six reprises pour formuler des recommandations et répondre à la question suivante : "Comment améliorer la formation en alternance pour en faire un meilleur outil d'épanouissement, d'accès à l'emploi et de réorientation professionnelle à Bruxelles et comment y associer les employeurs bruxellois privés et publics?".

La commission délibérative est constituée des 36 Bruxelloises et Bruxellois tirés au sort et des 12 parlementaires siégeant dans la commission de la Formation professionnelle, présidée par Mohamed Ouriaghli (PS).

La première séance sera consacrée, vendredi soir, à une prise de contact et à la présentation du processus.

Le début des travaux proprement dits est prévu samedi, avec l'analyse de différentes facettes de la formation en alternance par des personnes ressources de multiples opérateurs actifs en la matière.

Tous les participants à la commission délibérative pourront dès lors bénéficier de l'expertise des personnes ressources pour nourrir leurs échanges lors des discussions qui suivront.

Au terme de six séances de travail, la commission présentera son rapport le 13 juillet prochain.