"Nous constatons qu'il est nécessaire de revivifier la démocratie. Il faut rendre le parlement plus accessible aux citoyens et impliquer davantage ceux-ci dans le fonctionnement de la démocratie bruxelloise. La plateforme democratie.brussels est un outil qui vient soutenir les nouvelles formules de participation que nous avons mises en place", ont affirmé mercredi le président du parlement bruxellois Rachid Madrane et la présidente du parlement francophone bruxellois, Magali Plovie (Ecolo), présentant ce nouvel outil à la presse.

Democratie.brussels permet notamment de formuler une suggestion de débat entre citoyens tirés au sort et parlementaires, au sein d'une commission délibérative. La suggestion citoyenne doit être signée par au moins 1.000 personnes (âgées de 16 ans accomplis et résidant en Région de Bruxelles-Capitale).

Il offre aussi la possibilité de suivre l'évolution d'une suggestion, de s'inscrire lorsque l'on a été sélectionné parmi 10.000 citoyens tirés au sort en vue de l'organisation d'une commission délibérative; de suivre le travail au sein de celle-ci, ou encore de signer une pétition.

Democratie.brussels donne en effet accès aux pétitions dont mille signatures suffisent, depuis l'an dernier, pour avoir le droit d'être entendu par le parlement régional. Selon Rachid Madrane, cinq pétitions recevables (ou partiellement recevables) sont déjà parvenues, sur des sujets aussi divers que le plan de relance européen, la sécurité des femmes dans l'espace public, l'instauration d'une consigne sur les canettes et bouteilles en PET, l'avenir de la friche Josaphat ou encore l'apiculture en zone Natura 2000.

Sur la plate-forme, les Bruxellois peuvent donc également retrouver tout ce qui concerne les commissions délibératives constituées d'un quart de parlementaires et de trois quarts de citoyens tirés au sort pour traiter d'un sujet spécifique. Celui-ci peut émaner soit des parlementaires, soit des Bruxellois(es) via une suggestion qui doit avoir récolté cent signatures avant de passer les contrôles de recevabilité des parlements (bruxellois ou francophone bruxellois) et ensuite neuf cents autres avant que les parlements décident si oui ou non, ils constituent une commission délibérative pour traiter de la question.

A l'issue de quelques réunions, les membres, majoritairement des citoyens décident de recommandations qui seront votées et auront une obligation de suivi de la part du parlement dans les six mois qui suivent la dernière réunion. L'ensemble de ce processus, hormis les délibérations à huis clos, sera accessible sur democratie.brussels.

La première commission délibérative aura lieu entre fin avril et début juin. Elle sera consacrée à la manière dont la population souhaite l'implantation de la 5 G soit implantée en Région de Bruxelles-Capitale, en tenant compte de l'environnement, de la santé, de l'économie, de l'emploi et des aspects technologiques.