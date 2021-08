Alors que la Flandre et la Wallonie ont lâché la bride sur les mesures sanitaires actuelles, la situation bruxelloise ne bougera pas d’un iota, a annoncé le ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort (PS) à l’issue du Codeco de cet après-midi. En clair, toutes les mesures sanitaires en vigueur restent d’application à Bruxelles : rentrée scolaire masquée, distanciation physique et couvre-feu dans l’Horeca, discothèques toujours fermées, etc.

Contrairement à la Flandre et à la Wallonie, le télétravail reste fortement recommandé à Bruxelles. Par ailleurs, les contrôles concernant le port du masque seront renforcés. De même que ceux relatifs aux respect des mesures suivant le retour de l’étranger.

Rudi Vervoort a justifié ce statu quo par la situation épidémiologique particulièrement inquiétante et par le faible taux de vaccination, chez les jeunes surtout, dans la capitale belge. “La situation actuelle n’autorise pas de poursuivre le mouvement de l’assouplissement”, a-t-il déclaré en ce début de soirée. “Nous avons décidé de mettre les mesures d’assouplissement sur pause, même si cela est frustrant pour celles et ceux qui sont vaccinés, qui ont rempli le contrat social.”

Rudi Vervoort a encore annoncé que la Région bruxelloise allait intensifier son travail sur le taux de vaccination. “Nous allons décentraliser encore plus que ce qui se fait déjà via les vaccibus, la présence sur les marchés, les lieux de cultes, etc. Nous allons accentuer tout cela. Et cibler aux mieux nos actions avec l’aide des communes. Nous devons encore faire œuvre de pédagogie. Nous ne nous fixons aucune limite dans les actions de vaccination : nous irons dans les écoles si nécessaires, les entreprises vont aussi jouer le jeu, etc.”

Selon lui, le faible – voire très faible – taux de vaccination dans certains quartiers bruxellois est le reflet de la fracture socio-économique bruxelloise. “Cette précarité entraîne la double ou triple peine : un taux de mortalité plus important et un taux de vaccination moindre.”

Le gouvernement bruxellois et la Cocom évalueront la situation à la fin du mois de septembre, voire au début du mois octobre. “À la lumière de ces résultats, nous pourrions envisager d’autres mesures qui auraient pour but d’encourager la vaccination des citoyens.”, a-t-il conclu.