Les syndicats estiment ne pas avoir les moyens d'assurer une rentrée dans les conditions sanitaires adéquates.

"La reprise des cours au sein des écoles communales schaerbeekoises ne pourra se faire ce lundi 18 mai. Elle est postposée. C’est en effet ce qu’a décidé le pouvoir organisateur communal de Schaerbeek pour assurer une rentrée en toute sécurité", annonce la commune de Schaerbeek cet après-midi. "La reprise des cours est essentielle pour les élèves, confinés chez eux depuis plus de deux mois, en particulier pour les élèves de 6e et de 7e secondaires. Mais elle ne peut s’envisager que si la sécurité des enfants et celle du personnel des écoles est garantie. Parents, enseignants, directions d’écoles et responsables politiques s’accordent sur ce point", estime Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek.

En cause ? les délais donnés par le CNS et la ministre de l'Enseignement Caroline Désir (PS) sont jugés trop courts pour un réseau aussi vaste que celui de la Cité des Anes. La commune n'a pas encore reçu les masques promis par la Fédération Wallonie Bruxelles. La commune de Schaerbeek accueille 21 sites scolaires et plus de 100 000 m2 de bâtiments, accueillant en temps normal plus de 10 000 élèves et membres du personnel.

"Organiser ces espaces conformément aux circulaires et aux règles sanitaires dans un laps de temps si court est un travail de titan. Nous nous sommes dépensés sans compter pour tenir les délais. Personnel enseignant, équipes techniques, directions, tous les acteurs dans ce dossier ont travaillé matin, midi et soir, week-end compris. Les équipes ont fait montre d’un esprit collaboratif remarquable, d’une solidarité et d’une volonté formidables, mais nous ne sommes pas totalement prêts, partout, pour tout", explique Michel De Herde, échevin de l’Enseignement.

Selon les propres termes des organisations syndicales repris ici par le communiqué de presse de la commune, "il est impossible dans ces conditions d’avaliser une rentrée le 18/5/2020, même partielle".