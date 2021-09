Mohamed Azouzi habite à Woluwe-Saint-Lambert. Depuis des années, il "bouge beaucoup dans la commune, notamment pour aider les personnes âgées". Automobiliste, il a l’habitude de payer son parcmètre avec sa mitraille : les pièces qui traînent dans ses poches et son portefeuille. Sauf que, depuis les grandes vacances, impossible de payer son stationnement avec de la monnaie.

"Je ne comprends pas pourquoi on nous oblige à payer par carte. J’aime le cash. On est habitués, et c’est légal. Les personnes âgées et les commerçants se sentent aussi agacés par cette disparition." En consultant le règlement de stationnement de sa commune après avoir reçu un procès-verbal, Mohamed a découvert, "avec stupeur", que "c’est une situation illégale".

Le règlement, approuvé par le conseil communal le 14 décembre 2020 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, prévoit en effet que la redevance "peut être payée en alimentant directement l’horodateur en pièces de monnaie ou par utilisation d’une carte bancaire conformément aux instructions mentionnées sur les appareils".