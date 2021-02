", stipule le nouveau réglement décidé en décembre par la direction de Bruxelles Propreté a relayé mercredi nos confrères de la RTBF. Les ouvriers du garage central de Bruxelles Propreté soit entre 70 et 80 personnes sont les seuls concernés par cette clause. Concrètement, pour éviter les aller-retours de personnes extérieures au service ou la concomitance des pauses repas, les mécaniciens ne peuvent pas se faire livrer des repas chauds tels que des pizzas, des durums, des mitraillettes ou même des frites.

Pour information, les mécaniciens entretiennent et réparent les camions de ramassage des ordures de Bruxelles Propreté."Il faut que nos camions puissent rouler pour que le service public soit assuré", indique Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles-Propreté. L'importance de ces mécaniciens pour faire tourner le service justifierait la prise de mesure exceptionnelles. "Suite à la pandémie, nous avons pris une série de mesures pour éviter les rassemblements, rappelle Etienne Cornesse. Par exemple dans les cabines des camions, les ouvriers ne sont plus que trois au lieu d'être quatre. Les mécaniciens du garage central ne peuvent pas faire de télé travail. Ils sont tous au même endroit. Nous avons donc réparti les équipes en trois groupes de métiers (mécanique lourde, forge, atelier entretien). Trois tranches d'horaires pour la pause de repas ont également été mises en place pour que les ouvriers ne mangent pas en même temps, qu'ils ne soient pas dans la cantine tous ensemble. Mais nous avons remarqué des commandes de repas de manière anarchique. Les gens ne respectaient plus leur temps de pause et se retrouvaient à manger avec d'autres équipes. Et les livreurs, qui multiplient les contacts toute la journée entraient dans nos locaux. C'est un risque qu'on ne souhaite pas prendre".

La note de service est en vigueur depuis le mois de décembre mais a crispé la relation entre les ouvriers du garage et la direction de Bruxelles Propreté ces derniers jours. En cause : le signalement de quatre mécaniciens mangeant un repas chaud vendredi dernier. "Ils étaient une vingtaine à avoir commandé un repas chaud. Un supérieur est arrivé et a découvert quatre d'entre eux mangeant ensemble leurs frites et leur sandwich chaud. Il leur a mis un rapport. Nous contestons ce signalement et nous attendons la suite de la procédure pour réagir", raconte Michel Piersoul, porte-parole du syndicat libre de la Fonction publique (SLFP). Avec le Covid, il déconseillé d'utiliser le frigo pour mettre nos repas. Les livraisons étaient alors jugées comme une bonne alternative".

"Quand on est debout depuis 4h30 et qu'il fait 4 ou -5 degrés dehors on n'a pas envie de manger froid, lâche Michel Piersoul, porte-parole du syndicat SLFP Bruxelles-Propreté. Je ne vois pas où est le problème. Comment peut-on imposer aux gens ce qu'ils mangent ?"

"Nous ne faisons pas cela pour embêter nos collaborateurs, rappelle le porte-parole. Cette décison est pour garantir leur sécurité et leur santé".