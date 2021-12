Certaines personnes handicapées bruxelloises de plus de 65 ans n'ont pas accès aux "aides matérielles individuelles" de la Région. Une situation jugée discriminatoire par certaines associations et qui dure depuis plus de 20 ans...

Le handicap est-il oublié par la Région bruxelloise s’il se déclare après 65 ans ? Les services "Phare" ( Personne Handicapée Autonomie Recherchée ) ne sont en effet plus accessibles après cet âge. Seules les personnes inscrites avant leur 65 ans peuvent continuer de bénéficier de ces aides individuelles. Ceux qui s’enregistrent après feront chou blanc. De plus, si vous êtes déjà enregistré pour une déficience avant vos 65 ans mais que vous en développez une nouvelle après, cette dernière ne pourra pas être prise en compte (...)