Pas de trains entre Bruxelles-Midi et Denderleeuw Bruxelles Belga La circulation des trains a été interrompue vendredi à 14h15 entre Bruxelles-Midi et Denderleeuw en raison d'un accident de personne à Anderlecht, a indiqué le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. © FLEMAL JEAN-LUC

Il s'agit de la ligne 50A/C. Les trains sont déviés dans la mesure du possible via la ligne locale 50 entre Bruxelles et Denderleeuw, mais certains trains seront aussi limités sur leurs parcours ou supprimés, selon Infrabel.