Comment contrôler la bonne application du pass sanitaire ? Les bourgmestres adhèrent au pass mais divergent sur la méthode.

Un Comité de concertation électronique a validé ce jeudi l’accord de coopération qui permet aux Régions d’imposer le coronapass aux personnes de plus de 16 ans dans différents secteurs d’activité supplémentaires, à savoir l’Horeca, des salles de sport, des discothèques, des salles de danse, des bourses et salles de conférences. À partir de ce cadre, les entités fédérées peuvent décider de l’utiliser en tout ou en partie. Le pass sanitaire devrait entrer en vigueur le 1er octobre dans la Région de Bruxelles-Capitale. "Dans certains secteurs, il va s’imposer, comme dans le monde de la nuit. Sur l’ensemble de l’Horeca, on doit vraiment réfléchir", a précisé a précisé Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé sur la RTBF. La Wallonie et la Flandre ne prévoient pas d’embrayer pour l’instant. Un point central n’a pas encore été tranché : qui contrôlera la possession du pass mais surtout, qui contrôlera qu’on contrôle ?

Les contrôles doivent être définis par le commissariat Covid en accord avec les secteurs et les ministres de la Santé.