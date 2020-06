Ils rejoignent le député Mickaël Vossaert à la direction bruxelloise du parti.

Ce jeudi 18 juin, les mandataires bruxellois de Défi, réunis en Comité permanent, ont poursuivi l’installation de leurs instances, après avoir reporté l'élection de quelques semaines suite aux mesures de confinement.

Gisèle Mandaila (Etterbeek), ancienne secrétaire d’Etat, a été élue à la vice-présidence du Comité permanent bruxellois et Pascal Freson, échevin à Evere, a été élu au poste de secrétaire-trésorier de l’instance, équivalente aux fédérations bruxelloises des autres partis. Ils rejoignent ainsi le député bruxellois, Michaël Vossaert, élu à la présidence régionale en janvier dernier et composent avec lui la direction bruxelloise du parti amarante.

En tant que secrétaire-trésorier de la régionale bruxelloise du parti, Pascal Freson aura notamment pour tâche d’organiser la coordination des sections locales et des groupes de mandataires. Il veillera également au respect des statuts de Défi.

"L’objectif de notre équipe au long de cette mandature est de doter le parti d’une fédération bruxelloise forte, qui valorise le message de Défi et renforce sa proximité avec tous les citoyens, explique Pascal Freson. Il m’appartiendra d’accompagner les sections locales au quotidien et de veiller à la coordination de nos actions politiques en Région bruxelloise. C’est une tâche dont je m’acquitterai avec rigueur et détermination."