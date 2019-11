Le Secrétaire d’État en charge du Commerce extérieur Pascal Smet (one.brussels) veut changer la manière dont Bruxelles se vend à l’étranger. Des symboles classiques, il veut développer une approche de city-marketing centrée sur la qualité de vie bruxelloise, vendue par ses habitants. "Bruxelles, ce n'est pas que l'Atomium et le Manneken Pis !"

"Les voitures en ville constituent la plus grande erreur que l’homme ait faite dans son histoire", a lancé le secrétaire d’État Pascal Smet (ex-Ministre bruxellois de la Mobilité) hier à l’occasion d’un speech en présence de la vice-bourgmestre de Shenzhen (plus de 15 millions d’habitants) alors que défilaient, sur l’écran géant derrière lui des photos avant-après des boulevards du centre, de la place Flagey, de la Porte de Namur, etc. Volontairement provocateurs, ces propos tenus à l’occasion d’un colloque sur les smart cities dans le cadre de la Foire chinoise des nouvelles technologies actuellement en cours dans la Silicon Valley chinoise s’accompagnent d’un discours plus abouti, définissant la nouvelle image de Bruxelles que le socialiste flamand souhaite ‘vendre’ dans le monde.

(...)