Le secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme et du Commerce extérieur Pascal Smet (one.brussels) a tardé à réagir aux propos de son président de parti Conner Rousseau. Pour mémoire, le président du Vooruit. a déclaré qu' il ne se sentait pas en Belgique lorsqu'il se roulait à Molenbeek . S'attirant immédiatement les foudres de son partenaire de majorité à Bruxelles , le PS mais aussi Défi et Ecolo.

Plus tempéré que certains élu.e.s bruxellois.e.s Vooruit (ou one.brussels), Pascal Smet rappelle qu'il y a encore "beaucoup de travail à faire" dans le domaine de compétences linguistiques. Il rejette néanmoins toute "simplification, dogme ou stigmatisation".

"Quand je roule à vélo dans Molenbeek, je me sens chez moi à Bruxelles. À Bruxelles, 75 % des habitants sont d'origine étrangère, en Wallonie c'est 34 %, en Flandre 24 %. Conner souligne à juste titre l'importance de bonnes compétences linguistiques et c'est de cela qu'il devrait s'agir : la langue et une bonne éducation sont le moteur de progrès pour chaque enfant, pierre angulaire d'une véritable politique sociale. Nous avons encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, et personne ne peut le nier. Travaillons là-dessus, mais sans simplifications, dogmes ou stigmates."