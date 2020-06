"Certains policiers viennent travailler dans la capitale sans connaître les réalités bruxelloises. Les policiers doivent connaître leur public", assure l'élu one.brussels.

Lorsqu’il a marqué son empathie pour le jeune Adil, fauché par la police lors d’une course-poursuite à Anderlecht le 10 avril dernier, le secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet (one.brussels) a subi une salve de réactions d’une rare agressivité, côté flamand surtout. "J’ai soutenu la famille et n’ai fait que poser la question de la proportionnalité de l’action policière et on m’a mis dans le camp des criminels, se rappelle-t-il. J’estime pourtant que dans une démocratie comme la nôtre, il est indispensable de pouvoir poser des questions. Poser des questions, ce n’est pas juger, c’est tenter de comprendre."