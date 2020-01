L’année 2019 aura été particulièrement bonne pour le tourisme à Bruxelles. Pouvez-vous nous donner les derniers chiffres ?

"Oui, on clôture 2019 avec un nombre total de 9,4 millions de nuitées de touristes à Bruxelles contre 8,8 millions de nuitées en 2018. C’est un nouveau record. Nous n’en étions encore qu’à cinq millions il y a dix ans et notre objectif d’atteindre les 10 millions en 2020 est tout proche ! Nous sommes aussi en train de combler notre faiblesse historique : il y a dix ans, on avait des taux d’occupation très bas - moins de 50 % - les week-ends. Bruxelles était avant tout une destination d’affaires. Plus de trois quarts de nos visiteurs venaient pour le business contre un quart pour les loisirs. Maintenant, on approche les 50-50, même si les taux d’occupation des hôtels restent moins importants le week-end. Mini-Europe, l’Atomium… Tous battent des records de fréquentation cette année. Il suffit de s’être baladé dans le piétonnier durant les Plaisirs d’Hiver pour comprendre pourquoi nous sommes devenus si attractifs. Ceux qui critiquent ce piétonnier n’y ont sans doute jamais mis les pieds."

