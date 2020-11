Les forains bruxellois au bord du gouffre : "l'annulation des Plaisirs d'Hiver constitue une catastrophe financière" Bruxelles J.Bo © GUILLAUME JC

L'annulation des Plaisirs d'Hiver est un énième coup de massue pour les forains. "Mais on s'y attendait, lâche d'emblée Philippe De Corte, représentant des forains bruxellois. Je l'avais compris depuis bien longtemps. Comment peut-on espérer que le marché de Noël ait lieu alors qu'il y a un deuxième confinement. L'horeca est fermé jusqu'au mois de décembre. Nous ne pouvions pas prétendre vendre du vin chaud sur nos stands fin novembre. Aujourd'hui, on ne peut plus rien prévoir".