L'application Peesy vient d'être lancée ce lundi à Bruxelles. Son but? Géolocaliser toutes les toilettes publiques à disposition des touristes et des passants dans la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, une personne qui souhaite utiliser des toilettes alors qu'elle se promène à Bruxelles n'aura qu'à sortir son téléphone, activer sa localisation et Peesy se chargera de lui montrer quelles toilettes publiques se situent aux alentours.

© Peesy

"De manière tout à fait inédite, le site web de Peesy, offre un recensement complet compilant les sanitaires gérés par les différentes communes bruxelloises, les services publics tels que la STIB et la SNCB et enfin Bruxelles Environnement, au niveau régional", expliquent les créateurs de cette nouvelle application dans un communiqué. Pour eux, un tel outil est devenu indispensable, notamment avec la crise sanitaire qui a renforcé la problématique de l'accès aux toilettes.

"Nos derniers chiffres montrent que sur 168 sanitaires publiques répertoriés sur l’application, seulement 60% sont accessibles aux femmes (vs 100% accessibles aux hommes), moins de 25% sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 55% sont gratuits et moins de 40% sont ouverts 24h/24", notent également les fondateurs de Peesy, qui souhaitent que tout un chacun puisse avoir accès à des toilettes publiques propres et sécurisées.