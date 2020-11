La manifestation, à laquelle environ 10.000 personnes participaient, s'est déroulée sans problème mais a ensuite entraîné des violences et des émeutes. Des magasins ont également été pillés çà et là et la police a arrêté 239 personnes. O.D., 22 ans faisait partie de ces personnes. Il avait été pris en flagrant délit par un policier en civil sortant d'un magasin Salvatore Ferragamo avec divers sacs à main et portefeuilles.

Le parquet l'a poursuivi pour vol avec effraction, car les vitrines du magasin avaient été brisées, et exigeait une peine de prison de 12 mois, bien qu'il puisse se résigner à obtenir un travail d'intérêt général de 150 heures. Selon la défense, il n'y a pas eu d'effraction, mais seulement de l'escalade, car ce n'est pas le prévenu qui a brisé la vitrine. "Le plus important, cependant, est qu'il s'agissait d'un faux pas ponctuel de la part d'un étudiant en gestion d'entreprise prometteur", a-t-elle déclaré. Le tribunal a suivi la défense dans ses arguments et a condamné l'homme pour vol avec escalade à un service communautaire de 120 heures.