Une situation prévisible mais aggravée par l'arnaque dont a été victime le gouvernement fédéral...

La gouverneure de la région bruxelloise Viviane Scholliers appelle les Bruxellois disposant de masques de les déposer au plus vite dans l'hôpital de leur choix. "Etant donné la situation d’urgence et le besoin crucial de masques de protection destinés tant au personnel soignant qu’aux patients, la Haut fonctionnaire lance un appel à la solidarité à la population bruxelloise", explique-t-elle dans un communiqué. "Il est demandé à tous les citoyens des 19 communes de la Région de Bruxelles‐Capitale disposant de masques chirurgicaux et FFP2/FFP3 de venir les déposer au plus vite dans l’hôpital de leur choix."

Début mars, le ministre bruxellois en charge de la Santé s'inquiétait déjà de la pénurie de masques en milieu hospitalier. "En l’absence de réapprovisionnement relativement rapide, plusieurs hôpitaux bruxellois vont devoir réduire leurs activités d’ici deux semaines environ tandis que les médecins généralistes sont nombreux à ne plus disposer que de quelques masques", prévenait déjà l'Ecolo au parlement bruxellois.

"Certains d’entre eux rationalisent déjà leur usage mais la situation risque de devenir problématique d’ici une semaine, deux ou trois semaines selon les hôpitaux. Si un afflux de patients dus au coronavirus devait avoir lieu, le personnel soignant ambulatoire et hospitalier sera en première ligne pour prendre en charge les patients. Et sans masque, cela sera impossible", alertait Alain Maron, renvoyant la responsabilité de la situation au Fédéral : "si le Fédéral ne résout pas ce problème, je pèse mes mots, nous devrons faire face à une crise sanitaire aggravée. Non pas à cause de l’effet direct du coronavirus sur la population mais à cause de l’effet indirect de l’absence de matériel de protection pour permettre au personnel soignant de remplir son rôle dans de bonnes conditions."