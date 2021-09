Pénurie de vaccins à Etterbeek faute de livraisons après 16 h : "C'est intolérable", tonne Vincent De Wolf Bruxelles M. L. © BELGA/DR

Courroucé et abasourdi, le bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf. Mardi en fin d'après-midi, l'antenne de vaccination installé dans son tout nouvel hôtel communal a dû refuser une petite trentaine d'adolescents faute de vaccins disponibles. Ces adolescents avaient été convaincu via un travail de terrain mené par les autorités locales. Elles et ils sont reparti(e)s bredouilles. Le libéral s'en est ému dans un courrier adressé au ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo). Il y dénonce l'absence totale de réactivité de la Cocom et des hôpitaux Iris-Sud.