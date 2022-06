"Chaque panneau isolant est nourri de marc de café, a grandi protégé, pour ne pas être mangé par un autre champignon".

Ces panneaux couvés comme des nouveau-nés, c’est la dernière innovation de PermaFungi. Depuis 2013, l’entreprise bruxelloise fait pousser des pleurotes dans le marc de café.En 2022, 1 tonne de champignons sort chaque mois de 5 tonnes de ce déchet organique récupéré à vélo partout dans Bruxelles.En 2022, ce précurseur de l’économie circulaire "espère retrouver la croissance" en misant sur l’isolation et le packaging.Mais en remplaçant le plastique par… le mycélium.Soit les "organes" du champignon que l’on mange. D’où ce néologisme de "myco-matériau", première belge présentée après 6 ans de recherche.

© Julien Rensonnet

Filament blanc

"Ce filament blanc que vous voyez quand vous donnez un coup de bêche dans votre jardin, c’est notre plus grand collaborateur", assure Julien Jacquet, CEOde l’entreprise logée dans les caves de Tour & Taxis."Grâce à cet être vivant sous nos pieds, on augmente la symbiose entre la ville et la nature".

Concrètement, la coopérative a finalité sociale "ajoute une boucle" à son processus circulaire. "Pour ces matériaux, on utilise le résidu de la production de champignons: le “champost”". Dans une mélangeuse, le mycélium est injecté à cet engrais résiduel.L’ensemble est coulé dans des moules.Une incubation de deux semaines s’ensuit.Puis le résultat est séché. Et, "première mondiale", peut être pyrogravé pour y inscrire une marque, un dessin, un logo.





© Julien Rensonnet



Lampes, isolants, packagings

Depuis 2016, PermaFungi a produit quelque 400 lampes en myco-matériau au design crème brut et naturel.Aujourd’hui, l’entreprise voit plus grand: elle se lance dans "la production à grande échelle" de panneaux isolants et de packagings."La construction et l’emballage sont les secteurs les plus dépendants du plastique: à eux deux, ils consomment 52% de la production mondiale", justifie Julien Jacquet. Dont le "partenaire vivant" s’avère au poil pour remplacer la pétrochimie. "Les propriétés acoustiques des myco-materiaux sont meilleures que celles des polystyrènes et autres mousses synthétiques. De plus, le mycélium grandit entre 400 et 1000 fois plus vite que le bois. Il est de surcroît très résistant.La preuve: on en produit déjà des casques de vélo".Reste à améliorer sa résistance à l’humidité, ce qui n’est évidemment pas le point fort des champignons.

Ce 7 juin 2022, les premiers 200m2 de murs isolés par ce produit naturel ont été présentés au Cityfab3, le fablab anderlechtois de Citydev. "Regardez cette fantastique machine: c’est une découpeuse à jet d’eau.Pour découper métal ou pierre.On comprend pourquoi un endroit comme celui-ci a besoin d’un isolant acoustique efficace", justifie Benjamin Cadranel, directeur. "Et si PermaFungi a remporté le marché public, ce n’est pas parce qu’il était le moins cher, mais parce qu’il était le plus durable. Et en plus, ce matériau, il est joli". Sur le puzzle de dalles organique se devine en effet le lacis du Pentagone bruxellois.





© Julien Rensonnet



Gisement de noir à Bruxelles

Dans le monde, PermaFungi n’est pas la seule entreprise à tenter le pari du myco-matériau.Aux États-Unis, il est cousu comme cuir vegan dans des chaussures, vestes ou sacs.Ou transformé en mousse pour concevoir éponges et couffins.En Angleterre et aux Pays-Bas, on en produit aussi des packagings et des objets de design intérieur.En Italie, des isolants sont déjà commercialisés.Mais le marché reste émergent. Les Bruxellois espèrent en devenir les leaders européens.Pour ce faire, ils lèveront des fonds et engageront 23 collaborateurs d’ici 2027. Et ont d’autres idées en tête, comme… des urnes funéraires.

© Julien Rensonnet

"Nos calculs prévoient que nous économiseront 1.225 tonnes de CO2 d’ici 2028. Soit 10,2 millions de km parcourus en voiture", ose le boss. Qui, malgré la conjoncture, ne se fait pas de souci de matière première. Au contraire du pétrole, le "gisement bruxellois" en petit noir n’est pas près de tarir: il s’y jette 15.000 tonnes de marc de café chaque année.