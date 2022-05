Une limitation de la vitesse à 20 km/h, un agrandissement des terrasses, dix fois plus de végétation, d'ici environ un an, la place Keym, à Watermael-Boitsfort, ne sera plus la même.

Si les voitures et autres y seont toujours acceptées, elles ne pourront circuler au-dessus de 20 km/h, la rue du Roitelet sera, elle, mise à sens unique et le parking sous-terrain sera accessible via la rue des Arcades. Quant au marché, pas d'inquiétude, il aura toujours lieu, et sera même plus agréable grâce à l'installation de bancs. La végétation, qui occupe 2% de l'espace en occupera désormais 21%, et un petit étang récoltera même les eaux ruisselantes sur les nouvelles briques de ton gris clair qui seront posées.

Dû à la volonté de la région et de son plan Good Move, onze places de parking seront supprimées, mais des arceaux à vélos seront installés.

Budget total : 1,8 million d'euros. Le chantier, qui devait commencer en mars 2022, devrait durer un an.