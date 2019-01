Les femmes de nationalité portugaise étaient recrutées pour épouser des Pakistanais en échange de milliers euros.

Une importante opération de police s’est déroulée ce mardi matin à proximité de la place Bara à Anderlecht. La police judiciaire de Courtrai était à la manœuvre pour ce déploiement d’envergure avec le soutien de la zone de police Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Les riverains ont observé les mouvements policiers dès 5h30 du matin avec la présence notamment de plusieurs voitures, d’un hélicoptère et de fourgons pour quadriller le quartier.

Les forces de l’ordre n’étaient plus à la place Bara en fin de matinée hormis un véhicule de la police de la zone Midi en stationnement. Les policiers se trouvaient rue Plantin, située entre la chaussée de Mons et le boulevard Poincaré. Plusieurs combis et des policiers étaient positionnés dans la rue. Une voiture banalisée bloquait aussi l’entrée de l’artère en sens unique.

L’opération était coordonnée par la division de Bruges du parquet de Flandre occidentale. L’affaire concerne des mariages blancs organisés en combinaison avec de la traite des êtres humains. Ce dossier a lieu dans le milieu pakistanais en lien avec des femmes portugaises comme l’indique le parquet de Bruges. Les femmes de nationalité portugaise étaient recrutées pour épouser des Pakistanais en échange de milliers euros.

L’action à Anderlecht n’était pas la seule ce mardi puisque 17 autres ont eu lieu à Ypres et à différentes adresses en région bruxelloise à la demande du juge d’instruction. Lors des perquisitions à Bruxelles, 43 personnes en situation illégale ont été retrouvées. Ils étaient dispersés à plusieurs endroits dans la région bruxelloise et étaient principalement pakistanais.

L’enquête a été ouverte en Belgique par la police fédérale belge en 2015 après que les autorités ont découvert une augmentation du nombre d’actes de mariage suspects à Ypres. Au total, 17 suspects ont été arrêtés hier en Belgique et 3 au Portugal lors d’une journée d’action coordonnée à l’échelle internationale.