Le député Khalil Aouasti demande au ministre de la Justice Koen Geens de faire de ces dossiers une priorité.

Ce week-end, un infirmier schaerbeekois se faisait expulser de son logement par ses colocataires tout simplement parce qu'il présentait un risque de transmission du COVID-19 du fait de son activité. D'autres ont reçu des mots, menaces glissés sous la porte de leur domicile, là encore du simple fait qu'ils travaillent en milieu hospitalier. D'autres encore se font cracher dessus. Certains policiers ont eux aussi été victimes de crachats. Face à cette attitude scandaleuse, le PS demande au gouvernement fédéral d'inciter les parquets du pays à traiter ce type de faits de façon prioritaire.

"On voit ces actes de violence psychique, mais pas seulement, à l'égard du personnel médical, se multiplier. Une dame s'est fait cracher dessus, des mots ignobles sont placardés sur les pare-brise des voitures, sous les portes, etc. Un infirmier homosexuel a même été victime d'une double discrimination. C'est inadmissible", constate le député PS Khalil Aouasti.

"A partir du moment où ce type de fait n'est plus un acte isolé, à partir du moment où le phénomène qui prend de l’ampleur, nous devons pouvoir prendre des mesures fortes. Ces comportements sont pénalement répréhensibles. Cela peut aller de l’injure simple à la tentative d’empoisonnement pour les crachats dans le sens où ils pourraient aller jusqu'à provoquer la mort par administration d'une substance infectieuse, à savoir le COVID-19."

Les peines peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement. "Je pense que nous sommes dans un timing particulier. Nous avons voté les pouvoirs spéciaux. Il faut pouvoir protéger le corps médical au sens large et leur offrir une protection particulière", estime le député socialiste. "Le ministre de la Justice Koen Geens a le pouvoir d’injonction positive, il pourrait indiquer aux parquets qu’il y a des priorités, dont celle-ci. On doit, via la protection du service médical, assurer la protection de la société."