Aucune information sur la reprise du trafic n'était disponible à l'heure d'écrire ces lignes.

Patience si vous vous déplacez en transports en commun à Bruxelles ce mercredi. Plusieurs perturbations sont en effet à signaler sur le réseau de la STIB.Les métros sont interrompus sur la ligne 1 entre les stations Arts-Lois et Gare de l'Ouest, mais également sur les lignes 2 et 6 entre Arts-Lois et Gare du Midi, comme l'indique la société de transports sur Twitter.