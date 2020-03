Les écoles bruxelloises s'organisent pour accueillir les enfants dont les enfants ne peuvent assurer la garde.

"Bonjour Sonia ! Comment vas-tu ce matin?" Dans le hall de l'école, une éducatrice accueille les quelques parents venus déposer leur enfant ce matin. Elle surveille le passage : seuls les membres du personnel et les enfants inscrits peuvent entrer dans l'établissement.

Tandis qu'un papa ressort après avoir dit au revoir à sa progéniture, une maman arrive avec ses deux filles. "Nous avons invité les parents à remplir un formulaire en ligne ce week-end. Ils devaient justifier leur demande de garde pour prouver qu'il s'agit bien pour eux d'un système de secours et non d'une garderie", explique le directeur de l'Institut de l'Angélus, à Woluwe-Saint-Lambert. Au total, 65 demandes ont été acceptées. "Beaucoup de parents travaillent dans le secteur des soins de santé. D'autres préfèrent ne pas faire garder leurs enfants par leurs grands-parents."

L'école primaire qui accueille habituellement 390 élèves s'attend ainsi à garder une trentaine d'enfants chaque jour. Elle a donc adapté son organisation en conséquence. "Les enfants seront répartis en groupes de six ou sept. Des éducateurs et professeurs sont présents chaque jour. Ils travailleront quatre jours effectifs sur les deux prochaines semaines et seront rappelables durant trois jours de garde."

Au moment de quitter l'école, une maman s'interroge : "Est-ce qu'il y a un horaire précis où je dois venir les chercher ? Je ne pense pas les laisser toute la journée." L'éducatrice la rassure, de nombreux enfants devraient rentrer chez eux dès ce midi.

Dans les autres communes bruxelloises, la matinée semble avoir été très calme également. A Evere, les écoles ont accueilli moins d'élèves que prévu ce lundi. "21 enfants étaient présents à Clair-Vivre, sur les 69 de prévus. Everheide en a accueilli 18 sur 50 et Marie Popelin 35 sur 53 de prévus", indique le bourgmestre Ridouane Chahid (PS).

Bilan encore plus réduit à Koekelberg où les deux écoles communales ont accueilli cinq enfants ce matin. "Parmi les cinq, deux sont finalement repartis avec leurs parents car les petits frères et soeurs ont été rappelés de leurs crèche privée. L'information aux familles de la commune semble bien se relayer jusqu'à présent", se réjouit le cabinet du bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).

A Forest, l'école secondaire Andrée Thomas est elle aussi restée quasiment vide. "J'ai fait un tour dans la cour à 8h10 et il n'y avait aucun élève, explique une enseignante, précisant que très peu d'élèves du premier degré se sont inscrits au système de garderie. Un planning est organisé pour les prochains jours : trois enseignants et un éducateur sont mobilisés chaque jour de 8h à 11h pour prendre en charge les éventuels élèves qui seraient confiés à l'école."