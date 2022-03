Phenix, la nouvelle appli antigaspi qui veut tenir tête à To Good To Go Bruxelles La Rédaction © D.R.

A Bruxelles, 25 000 tonnes de produits alimentaires finissent chaque année à la poubelle. Phenix, débarquée en juin dans la capitale, compte bien s'y attaquer en facilitant l'accès aux invendus des magasins et restaurants. "C'est toujours sympa d'allier la lutte contre le gaspillage à la découverte de nouveaux produits ou commerces", confie Rodolphe. A 47 ans, cet Ixellois a abandonné la star des applis "antigaspi" To Good To Go pour Phenix, "l'interface est plus agréable, et ils avaient deux ou trois endroits que j'aime bien dans la liste". A raison de quatre paniers récupérés par semaine, gravitant autour des cinq euros, voire moins, cet utilisateur fait des économies non-négligeables. "J'aime bien aller récupérer un colis dans une petit brasserie italienne pas loin de chez moi. En général, j'ai une barquette avec un repas complet, parfois une petite part de pizza ou un dessert (...), c'est toujours très bien servi, et très bon."