Une de plus. Les agents de gardiennage du CHU Saint-Pierre ne comptent vraiment pas laisser leur service être privatisé. Ce vendredi midi, l’hôpital organisait sa fête du personnel, la première depuis la pandémie, et célébrait comme il se doit en offrant un uniforme du CHU au Manneken Pis, en la présence du bourgmestre Philippe Close (PS) et du directeur général de l’hôpital Philippe Leroy.

Le moment de fête aura finalement servi à la CGSP d’attirer l’attention du bourgmestre, puisque quelques syndicalistes et travailleurs en ont profité pour brandir des panneaux : “privatisation du gardiennage : la direction pisse sur notre sécurité”. Et d’ajouter que le bourgmestre aurait assumé la direction prise par le conseiller communal socialiste, Mohamed Ouriaghli, également président du Conseil d’Administration de l’hôpital. Contacté, le cabinet du bourgmestre n’a pas soumis de réponse à cette information. Le CHU, de son côté, ne souhaite plus communiquer via la presse sur ce dossier.

Référendum

Le service gardiennage est de moins en moins seul dans sa lutte. Il y a quelques semaines déjà, la CGSP police, réticente à l’idée de devoir travailler en collaboration avec une entreprise privée, avait annoncé soutenir les agents de gardiennage. Cette semaine, plus de 600 travailleurs de l’hôpital ont signé une pétition allant à l’encontre de la décision et demandant un référendum sur la question. Une carte blanche a également été publiée dans le journal Le Soir et signée par une centaine d’universitaires et autres, dont Ken Loach.

Pour rappel, agents et direction étaient en négociation depuis plus d’un sur une réforme des horaires. Un accord aurait été trouvé peu avant l’annonce de privatisation.