Organisée par la Commission européenne, la Semaine compte une centaine d'événements qui se tiendront partout en Europe pour souligner les avantages de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) à tout âge. "Discover your talent" (découvre ton talent) est le slogan de cette campagne qui met cette année l'accent sur les opportunités que ce parcours offre à tous les groupes d'âge.

La Commission a choisi Pierre Kompany (CDH), bourgmestre de Ganshoren, pour représenter la Belgique francophone lors de cette Semaine européenne. Arrivé du Congo en 1975 comme réfugié politique, Pierre Kompany a poursuivi ses études d'ingénieur industriel à Bruxelles. Son parcours universitaire et d'enseignant à l'institut des Arts et métiers ont motivé la décision de la Commission.

"Je suis honoré d'être l'ambassadeur de la Belgique francophone et me réjouis de collaborer avec la Commission européenne pour sensibiliser le public à cette initiative importante dans notre pays. Les compétences professionnelles et l'apprentissage peuvent vous aider à découvrir votre talent et le métier de vos rêves", a réagi Pierre Kompany.

L'année dernière, plus de 1 800 événements ont eu lieu dans 45 pays lors de la troisième édition de la Semaine européenne de la formation professionnelle. L'édition 2019 devrait générer une participation encore plus importante.