Il s’agit d’un geste "inédit", "une grande première européenne" selon la commune de Ganshoren. Ce jeudi, un monument symbolisant le fair-play a été inauguré par le bourgmestre Pierre Kompany (CDH) et le collège échevinal ganshorenois sur le rond-point situé à l’intersection de l’avenue des Neufs Provinces et de la rue aux Bois.

© DEMOULIN BERNARD

© DEMOULIN BERNARD

"On a besoin d’exemples dans la société, comme cette statue, en faveur du fair-play et contre le racisme. Je dédie aussi cette œuvre évidemment à ma famille, à la mère de mes enfants, au collège communal et au conseil", déclare le mayeur.

Réalisée par la sculptrice Isabelle de Bellefroid, en collaboration avec les artistes Arnaud Van Hammée et Laurent Oswald, l’œuvre d’argile de 1,80 mètre représente quatre mains enlacées formant un losange, et s’inspire du trophée des "Fair Play Awards", décerné annuellement aux auteurs des plus beaux gestes de fair-play en Belgique francophone.

Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles, a remis un relais symbolique aux autorités communales. "C’est un lien indéfectible entre Ganshoren et le monde du sport." À l’occasion de l’inauguration, Ganshoren a rejoint le mouvement "Fair-Play" de l’association, à l’instar de 14 autres communes bruxelloises.

© DEMOULIN BERNARD

"C’est en quelque sorte le point d’honneur du mandat de bourgmestre de Pierre Kompany. Pour lui, le symbolique est très important et il tient beaucoup à cette œuvre", nous glisse un membre de la majorité dans la foule. L’accord préélectoral au sein des humanistes ganshorenois prévoit pour rappel que l’échevin Jean-Paul Van Laethem (CDH) prenne l’écharpe mayorale pour la fin de la législature. L'accord a été signé, la date quant à elle est toujours incertaine...

© DEMOULIN BERNARD

© DEMOULIN BERNARD