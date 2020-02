L'accident s'est produit à très vive allure, il a coûté la vie à un habitant de Jette

Un terrible accident s'est produit, dimanche matin, vers 5h16, à Jette, à hauteur de la place Werrie (Belgica). Un piéton, traversant sur le passage clouté, a été mortellement renversé par une voiture avec deux occupants à son bord, a confirmé dimanche Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le piéton, fauché par le tout droit à très vive allure du véhicule, est décédé sur place. Le passager du véhicule a également été blessé lors de l'accident. Le conducteur du véhicule est, lui, parvenu à prendre la fuite à pied. Un suspect a par la suite été identifié et a été privé de sa liberté dès hier, il a été entendu par les services de police. Il s'agit d'un homme dans sa trentième année.

Le parquet a été avisé des faits et a requis l'intervention du laboratoire de la police fédérale et d'un expert automobile qui sont descendus sur les lieux.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. Une vidéo éclaire, déjà, quelque peu les faits : on y aperçoit la voiture, une Volkswagen, arriver à très vive allure depuis l'avenue Charles Woeste et ignorer totalement le passage pour piéton emprunté par un malheureux Jettois, âgé de 52 ans. Le véhicule fait ensuite un tout-droit très violent à travers le rond-point. La rédaction, pour d'évidentes raisons, ne publiera pas les images de l'impact entre le véhicule et la victime.

Le conducteur du véhicule a été mis à disposition du parquet de Bruxelles ce lundi matin, a indiqué Stéphanie Lagasse. Le parquet a requis sa mise sous mandat d'arrêt. Selon les premiers éléments, le conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants (en revanche, il est négatif à l'alcool). Par ailleurs, il était sous surveillance électronique au moment de l’accident, a précisé le parquet de Bruxelles lundi à nos confrères de Sudpresse.