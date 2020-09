Ce dimanche, Bruxelles deviendra la plus grande zone sans voiture d’Europe. De 9h30 à 19h, la circulation des véhicules motorisés sera interdite sur tout le territoire de la Région, excepté les transports en communs, taxis et services de secours. Le temps d’une journée, piétons et amateurs de mobilité douce peuvent ainsi se réapproprier la capitale.

Dans de nombreuses communes, des animations mettront l’ambiance dans les quartiers. Et parce que la star du dimanche sans voiture reste le vélo, celui-ci sera largement mis à l’honneur. Balade de deux heures à Woluwe-Saint-Lambert, piste d’habilité à Evere, atelier de réparation vélo à Saint-Josse et Bruxelles-Ville : il y en a pour tous les goûts.

Semaine de la mobilité oblige, des stands mobilité seront installés un peu partout sur le territoire régional. Sur la place De Brouckère, la caravane de Brussels 30 Tour répondra à toutes vos questions sur la Ville 30. À Uccle, le service mobilité vous donne rendez-vous sur le parvis Saint-Pierre pour vous informer sur le prime vélo et la mobilité douce.

Et parce que le dimanche sans voiture, c’est aussi l’occasion de profiter de son quartier, plusieurs communes bruxelloises maintiennent leur village mobilité. À Woluwe-Saint-Pierre, vélo smoothie, jeux en bois, zumba et yoga investiront la place communale.

Dans le nord de la capitale, la place Cardinal Mercier (Jette) sera rythmée par des ateliers grimage et initiation au cirque. Plus au sud, Auderghem vous réserve de belles surprises sur le square Lebon et la chaussée de Wavre.

De son côté, Evere profite de la Journée sans voiture pour célébrer ses 900 ans. La commune vous invite à vous balader au fil d’une exposition qui vous fera découvrir l’Evere d’hier et d’aujourd’hui. Divers stands d’animation s’installeront par ailleurs sur le territoire communal. À Saint-Josse, c’est sur le square Delhaye que l’ambiance sera au rendez-vous.