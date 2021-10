Le quartier Dansaert connaît depuis quelques années un changement de population. À la base quartier populaire, il a tout doucement été remplacé par une ambiance plus bourgeoise. Ce phénomène porte un nom: la gentrification. "Le sport permet de s’approprier un terrain, de mixer les classes sociales, de lutter contre la gentrification" explique Mehdi Ould Kherroubi, porteur (entre autres) d’un nouveau projet urbanistique pour la place du nouveau marché aux grains et son terrain de basket. Urbanistique mais pas que, car le projet "Dansaert in the sky" embrasse également une dimension artistique et (surtout) sportive.

La présentation du projet s’est faite à deux pas du lieu, au "Bball in the sky", une galerie mêlant sport, art et design, rue Antoine Dansaert. C’est Mehdi le boss, lui qui a habité dans le quartier plus jeune et qui a gardé un lien fort avec celui-ci. Si ce n’est pas Mehdi en personne qui portera le projet à l’avenir, les jeunes qui l’accompagnent (ou d’autres) semblent déterminés à en prendre soin. Mais concrètement, de quoi s’agit-il ? L’objectif est ambitieux : "faire de la place du nouveau marché aux grains le plus beau terrain de street-basket au monde". Terrain de basket (bien sûr) réaménagé en gomme recyclée diminuant la pollution sonore pour les voisins, piste d’athlétisme pour les écoles qui courent souvent autour du terrain existant déjà, terrain de pétanque pour les plus âgés et même un terrain de paddle. Ce dernier sport est assimilé aux classes plus aisées n’est pas là par hasard. "Pour mixer les classes bourgeoises et celles des quartiers populaires, il faut des infrastructures qui leur permette de se rencontrer" explique Mehdi, qui est également politologue et doctorant en gestion. Enfin, le projet ne s’arrête pas là puisqu’il est même envisagé d’embellir les trottoirs du canal à la Grand-Place avec la même cohérence graphique que la place.

© D.R.

Quelques contraintes

Aussi beau que "Dansaert in the sky" puisse paraître, il n’est pas encore sûr qu’il verra le jour, et d’autres projets sont encore en lice pour l’avenir du quartier Dansaert. C’est aussi pourquoi Mehdi invite les habitants (ou autres) du quartier à lui soumettre des remarques et améliorations et est ouvert à la co-création. Il faudra également convaincre les riverains inquiets des nuisances sonores. Cependant, c’est animé d’une belle énergie que les street-basketteurs du coin souhaitent conserver un terrain de basket qui contribue grandement à la vie du secteur. "Le quartier Dansaert a tous les ingrédients pour rayonner à l’international, des riches et des pauvres, des jeunes et des vieux, toutes les cultures et les religions." À voir ce qu’en fera la commune, à trois ans des élections, ce dossier sera sûrement un des points d’attention de la campagne.