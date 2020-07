Des cercles violacés, certains tirant sur le bleu, d'autres sur le vert. Les uns sont petits, les autres s'étendent largement sur les jambes de la victime. Des hématomes que Sanae a découvert avec horreur sur le corps de sa mère il y a quelques jours. Atteinte d'un cancer des os, Laila Affan, 58 ans était hospitalisée au Chirec Delta pour gérer ses douleurs et suivre un nouveau traitement.

"Quand elle a été admise le 29 juin, elle allait très bien, elle avait toute sa tête et sortait avec nous à la cafétariat", explique Sanae. En fin de semaine dernière, la jeune femme et sa soeur commencent cependant à trouver leur mère affaiblie. "Elle était stone, fort fatiguée mais on s'est dit que c'était à cause du traitement." C'est lors de leur visite du samedi que les deux soeurs s'inquiètent pour de bon. "Elle était dans un état second, elle arrivait à peine à ouvrir les yeux. L'infirmière nous a dit que c'était normal vu les médicaments qu'elle prenait. Mais j'ai trouvé son port à cathéter, qui est censé être sain, rempli de sang. J'ai donc immédiatement demandé à changer le pansement et à faire sa toilette pour la rafraîchir un peu."

© D.R.



Au moment de lui laver les jambes, Sanae découvre une série de bleus sur le corps de sa mère. "On a demandé des explications à l'infirmière qui nous a dit que ce n'était pas elle qui était de garde cette nuit-là mais que ma mère avait du se cogner. Dans son lit, ma maman ne bougeait pas, elle était incapable de parler ou d'ouvrir les yeux. Il n'y avait que quelques bleus donc on s'est dit que l'explication de l'infirmière était plausible."

Pas tranquille, la Bruxelloise décide de prendre de ses nouvelles par téléphone le soir même. "A 20h, on m'a dit qu'elle dormait. Quand j'ai rappelé à 1h du matin, on m'a dit qu'elle était réveillée et qu'elle avait fait une chute aux toilettes mais que ce n'était rien de grave et que le médecin était passé." Dimanche, Sanae et sa soeur se rendent donc dès qu'elles le peuvent à l'hôpital. "Ma mère était complètement terrifiée, je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle a fondu en larmes et a supplié de partir, ne voulant pas passer une nuit de plus au Chirec."

Ses filles lui découvrent de fortes douleurs à la tête et des bleus tout le long des jambes et dans le dos. "Si elle était tombée, elle aurait eu des bleus dans une zone précise, sur le côté ou sur les fesses, pas sur ses jambes, estime Sanae qui, fasse à la surprise des infirmières, fait appeler un médecin. C'est le médecin des urgences qui est venue constater son état mais qui n'a pas pu poser de diagnostic car elle ne fait pas partie du service d'oncologie."

© D.R.



Immédiatement, la famille de Laila Affan entame des démarches pour la tranférer dans un autre hôpital. Son petit-fils passe la nuit avec elle pour la rassurer et une ambulance vient la chercher à 11h pour l'emmener à Saint-Jean. "Une fois dans l'ambulance, elle a craqué et a expliqué les violences qu'elle a subies."

Une expertise médicale a été demandée et une plainte a été déposée à la police, auprès du SPF Santé publique et de l'Ordre des médecins. "Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce genre de choses ne se reproduise pas. Nous avons reçu d'autres témoignages de personnes qui ont subi des maltraitances, on ne peut pas laisser faire."

De son côté, la direction du Chirec indique qu'une enquête a été ouverte en interne.