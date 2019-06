Des plaintes pour harcèlement et coups et blessures sur des enfants ont été déposées en avril dernier contre le directeur et plusieurs enseignants de l'école communale Windroos.

Située rue de Courtrai, cette école primaire néerlandophone serait le théâtre de violences depuis plusieurs années, rapporte La Capitale. Vendredi 14 juin dernier, une dispute a éclaté entre une institutrice et un parent ayant filmé la scène : l'enseignante traiterait le papa de "merde" avant de le pousser et de lui dire "dégage", le tout devant les enfants.

En avril, c'est une maman qui déposé plainte à deux reprises en raison du traitement réservé par l'école à son fils : "Pendant des mois, l'école m'a dit qu'il était autiste et ensuite qu’il avait tel ou tel problème de comportement. J’ai fait passer de nombreux tests à mon fils et il n’a pas de problème. À la fin de l’année scolaire en 2014, mon fils m’a confié que son institutrice lui tirait les oreilles." Elle raconte également que son fils aîné a été oublié dans un bus scolaire et dans une classe fermée à clé pendant plus de vingt minutes.

"En septembre, mon deuxième fils est arrivé en primaire chez la même institutrice. Après 15 jours, on disait aussi qu’il était autiste. Je ne me suis pas laissé faire et cela a eu des représailles sur mon fils. Il se plaint également que son institutrice lui tire les oreilles. J’ai essayé à plusieurs reprises d’avoir des discussions avec le directeur mais il a nié les faits. En avril, j’ai voulu avoir une discussion avec l’institutrice au matin. J’ai ensuite appris que mon fils avait dû écrire au tableau pendant toute la récréation. Que son institutrice avait jeté ses fruits et qu’elle l’avait tiré par l’oreille pour l’emmener au parc avant de l’agripper par le col et de le menacer. J’ai fait constater les coups par un médecin et j’ai déposé plainte", poursuit-t-elle.

Une autre maman confirme les mauvais traitements subis par certains élèves : "Avec ma fille, c’est la même chose. On parle beaucoup à la maison. Elle revient souvent avec des maux aux genoux. Elle me dit que c’est parce que son institutrice l’oblige à rester debout dans un coin pendant plus de deux heures et qu’elle n’est pas la seule à être punie."

La zone de police Bruxelles-Ouest confirme que deux plaintes sont enregistrées chez eux et qu'elles ont été transmises au parquet de Bruxelles.