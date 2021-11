"Attention, il n’est valable qu’une journée. It is only valide for one day". L’employée de Visit. brussels chargée de distribuer les bracelets pass sanitaire contrôle les Covid Safe Ticket à une cadence effrénée. "Ça n’arrête pas ! Il y a énormément de monde ce samedi, beaucoup plus que vendredi pour l’ouverture : il y a des Italiens, des Espagnols, des Portugais… On parle plus anglais que français ou néerlandais".

Ils sont des dizaines dans la longue file devant le Chalet CST de la Grand-Place de Bruxelles pour obtenir le précieux sésame : le bracelet de papier - blanc, hier samedi -, semblable à celui d’un festival de rock, qui permet d’avoir accès aux commerces du Plaisirs d’Hiver, de consommer donc.