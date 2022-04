Le 15 janvier 2021 a été fixée de manière objective en référence à un jugement de la Cour d'Appel, a estimée la Haute instance. Celle-ci considère toutefois que cette disposition n'est pas pertinente et est source de discrimination dans le bénéfice du régime transitoire.

À la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 2021, Uber a décidé de rendre sa plateforme UberX inaccessible aux titulaires d'une autorisation bruxelloise de location de voitures avec chauffeur (autorisation LVC). Le parlement bruxellois a alors adopté un régime qui permet temporairement de fournir des services de taxis via une plateforme électronique comme UberX. Ce régime transitoire est réservé aux titulaires d'une autorisation LVC demandée au plus tard le 15 janvier 2021. Plusieurs personnes ayant introduit une demande d'autorisation LVC après le 15 janvier 2021 ont demandé et obtenu la suspension de cette date charnière.

La Cour a dit constater que cette date coïncidait avec un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. "Cette date n'est toutefois pas pertinente au regard de l'objectif du législateur de faire bénéficier le régime transitoire uniquement aux exploitants de bonne foi. En effet, l'arrêt du 15 janvier 2021 n'avait pas ordonné la cessation de l'exploitation de la plateforme UberX", a-t-elle fait valoir.

Toutes les autres dispositions de l'ordonnance transitoire restent d'application. Les chauffeurs LVC concernés doivent ainsi démontrer qu'ils exercent cette activité au minimum 20h par semaine en moyenne; seules les courses avec réservation préalable via des plateformes électroniques agréées sont autorisées.

Le maraudage physique est interdit, tout comme le stationnement sur la voie publique ou sur les places de stationnement réservées aux taxis.

Les plateformes électroniques bénéficient d'un agrément provisoire. Pour en bénéficier, elles doivent avoir, en Belgique, une unité d'établissement enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises; mettre à disposition de Bruxelles Mobilité les informations relatives aux chauffeurs, aux exploitants, aux conditions générales d'affiliation à la plateforme et aux conditions générales d'utilisation de la plateforme applicables aux clients.

L'ordonnance sparadrap a été adoptée au pas de charge au début de l'hiver dernier, après la décision d'Uber de fermer la plateforme UberX le 26 novembre, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Bruxelles qui lui fut défavorable. Cette décision avait brutalement privé des centaines de chauffeurs LVC (location de véhicule avec chauffeur) de leur travail à temps plein ou partiel.

Le texte baptisé "ordonnance sparadrap" était destiné à aider les chauffeurs concernés à reprendre temporairement le travail, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme plus vaste de l'ordonnance taxis-LVC. Il devrait rester en vigueur jusqu'au 22 juillet prochain.